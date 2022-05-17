В Азербайджане началось производство и внедрение "умных почтовых ящиков"

При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в Азербайджане начато производство и внедрение "умных почтовых ящиков" (Cargomat).

При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в Азербайджане начато производство и внедрение "умных почтовых ящиков" (Cargomat).

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, в ближайшие 2 года планируется производство и установка более 500 "каргоматов". В связи с этим в 2021 году между компанией-производителем и заказчиком был подписан документ о долгосрочном сотрудничестве.

"Каргомат" - это терминал полностью автоматизированных почтовых ящиков. Через эти терминалы можно получать посылки в режиме 7/24, не дожидаясь очереди, независимо от графика работы пунктов доставки и курьеров. "Каргомат" оснащен сенсорным экраном, POS-терминалом, сканерами QR-кодов и штрих-кодов, камерами видеонаблюдения и надежными электронными замками. Работа терминалов интегрирована в онлайн-сервисы курьеров и работает полностью автоматически, операторы осуществляют дистанционный контроль и управление сетью.

Принцип работы "каргомата" очень прост. Заказав товар в интернет-магазине, покупатель выбирает в качестве способа доставки ближайший к нему терминал "каргомат". При доставке посылки в указанный "каргомат" пользователь получает SMS-уведомление. В течение 3 дней можно получить посылку, введя код, указанный в уведомлении. В настоящее время доставка в "каргоматы" бесплатна в рамках договоренности с курьерскими службами. "Каргоматы" можно найти на рынках и в торговых сетях, на транспортных узлах.