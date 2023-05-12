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В Азербайджане на аукцион выставят пять месторождений полезных ископаемых

В Азербайджане на аукцион выставят пять месторождений полезных ископаемых 14 июня Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выставит на очередной аукцион пять месторождений полезных ископаемых.
Бизнес
12 мая 2023 г. 18:20
В Азербайджане на аукцион выставят пять месторождений полезных ископаемых

14 июня Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выставит на очередной аукцион пять месторождений полезных ископаемых.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

На аукцион будет выставлено песчано-гравийное месторождение "Гаргарчай 3" в Агджабединском районе, песчано-гравийное месторождение "Силейли" в Габалинском районе, песчано-гравийные месторождения "Билистан" и "Мачахи" в Исмаиллинском районе и глиняное месторождение "Бабазенан 1" в Сальянском районе.

Стартовая цена на данные месторождения варьируется от 4 000 до 63 400 манатов, претенденты должны представить соответствующие документы до 16:00 7 июня по адресу город Баку, Сабаильский район, улица Истиглалият, 31.

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