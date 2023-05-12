В Азербайджане на аукцион выставят пять месторождений полезных ископаемых

14 июня Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выставит на очередной аукцион пять месторождений полезных ископаемых.
Об этом Report сообщили в Государственной службе.
На аукцион будет выставлено песчано-гравийное месторождение "Гаргарчай 3" в Агджабединском районе, песчано-гравийное месторождение "Силейли" в Габалинском районе, песчано-гравийные месторождения "Билистан" и "Мачахи" в Исмаиллинском районе и глиняное месторождение "Бабазенан 1" в Сальянском районе.
Стартовая цена на данные месторождения варьируется от 4 000 до 63 400 манатов, претенденты должны представить соответствующие документы до 16:00 7 июня по адресу город Баку, Сабаильский район, улица Истиглалият, 31.