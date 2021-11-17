В Азербайджане могут снизить налог на импорт детской одежды

Вопрос снижения налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте детского питания и одежды неоднократно занимал повестку дня.

Вопрос снижения налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте детского питания и одежды неоднократно занимал повестку дня.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева при обсуждении в первом чтении законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения на 2022 год».

По ее словам, пока нет возможности дистанционно вести точный учет при импорте и последующей реализации товаров этой категории в стране: «Поэтому мы ожидаем завершения работ по созданию необходимой инфраструктуры, чтобы избежать случаев злоупотребления. После этого можно будет обсудить применение особого подхода к ввозу этих товаров”, - отметила она.