О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане могут снизить налог на импорт детской одежды

В Азербайджане могут снизить налог на импорт детской одежды Вопрос снижения налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте детского питания и одежды неоднократно занимал повестку дня.
Бизнес
17 ноября 2021 г. 16:33
В Азербайджане могут снизить налог на импорт детской одежды

Вопрос снижения налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте детского питания и одежды неоднократно занимал повестку дня.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева при обсуждении в первом чтении законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения на 2022 год».

По ее словам, пока нет возможности дистанционно вести точный учет при импорте и последующей реализации товаров этой категории в стране: «Поэтому мы ожидаем завершения работ по созданию необходимой инфраструктуры, чтобы избежать случаев злоупотребления. После этого можно будет обсудить применение особого подхода к ввозу этих товаров”, - отметила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Uşaqlar üçün qida və geyim idxalına ƏDV-nin azaldılması imkanları açıqlanıb

Другие новости из категории

РЖД Логистика: Планируется поставлять сельхозпродукцию из Азербайджана контейнерным поездом
РЖД Логистика: Планируется поставлять сельхозпродукцию из Азербайджана контейнерным поездом
17 ноября 2021 г. 16:07
Микаил Джаббаров: Цифровая стратегия CAREC способствует изменениям, инициированным Азербайджаном
Микаил Джаббаров: Цифровая стратегия CAREC способствует изменениям, инициированным Азербайджаном
17 ноября 2021 г. 15:44
AZPROMO: Российским компаниям представят конкретные проекты
AZPROMO: Российским компаниям представят конкретные проекты
17 ноября 2021 г. 13:11
Из Ульяновска в этом году в Азербайджан экспортировано 19 тыс. тонн сыра
Из Ульяновска в этом году в Азербайджан экспортировано 19 тыс. тонн сыра
17 ноября 2021 г. 13:10
Более 30 компаний из России презентуют в Баку экспортный потенциал своей продукции для умных городов
Более 30 компаний из России презентуют в Баку экспортный потенциал своей продукции для "умных городов"
17 ноября 2021 г. 13:06
Орхан Мамедов: KOBIA заинтересован в привлечении иностранных инвесторов в Азербайджан
Орхан Мамедов: KOBIA заинтересован в привлечении иностранных инвесторов в Азербайджан
17 ноября 2021 г. 12:12
Орхан Мамедов назвал направления деятельности Азербайджана и России в рамках Концепции умного города 
Орхан Мамедов назвал направления деятельности Азербайджана и России в рамках Концепции "умного города" 
17 ноября 2021 г. 12:09
Самед Гурбанов: Российскому бизнесу стоит обратить внимание на проекты в Азербайджане
Самед Гурбанов: Российскому бизнесу стоит обратить внимание на проекты в Азербайджане
17 ноября 2021 г. 11:06
Замминистра: Российские технологии помогут Азербайджану в реализации различных проектов
Замминистра: Российские технологии помогут Азербайджану в реализации различных проектов
17 ноября 2021 г. 11:01
Embraer переоборудует часть своих самолетов из пассажирских в грузовые
Embraer переоборудует часть своих самолетов из пассажирских в грузовые
17 ноября 2021 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi