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    В Азербайджане ликвидированы представительства трех иностранных компаний

    Информация об этом опубликована в спецвыпуске газеты Vergilər

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане ликвидированы представительства трех иностранных компаний. Как сообщает Report, эта информация опубликована в печатном издании министерства налогов. 

    Одним из них является представительство российской компании "АКТАВИС". Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. 28 мая, д. 20, кв. 25. 

    О своей ликвидации объявила также британская BJ Services Company Middle East Ltd. Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Гарадагский район, пос. Локбатан, Сальянское шоссе, 3, 15-й км. 

    Третьей по счету закрывшейся компанией стала швейцарская Schering-Plough Central East AG. Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Сабаильский район, ул.Низами, д. 90А. 

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