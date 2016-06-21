​В Азербайджане изучаются предложения общественности по экономическим реформам

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Служба помощника президента Азербайджана по экономическим реформам и Центр анализа и коммуникации экономических реформ проводят онлайн-опрос.

Как сообщает Report, целью опроса является изучение общественного мнения по поводу проводимых в Азербайджане экономических реформ и новых реформаторских предложений.

В первом опросе участникам предлагается в течение 10 дней ответить на вопрос: "Какие изменения вы предлагаете внести в налоговое законодательство и администрирование в Азербайджанской Республике?".

В опросе могут принять участие все юридические лица, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели и граждане. Для участия в опросе необходимо перейти по следующей ссылке: http://iqtisadiislahat.org/online-application.