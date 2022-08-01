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В Азербайджане изменится госстандарт на пшеницу

В Азербайджане изменится госстандарт на пшеницу В целях обеспечения устойчивости поставок продовольственной пшеницы на внеочередном онлайн-заседании технических комитетов "Зерно и зерновая продукция" и "Качество и технология пищевых продуктов" были обсуждены показатели качества пшеницы, поставляемой в
Бизнес
1 августа 2022 г. 18:06
В Азербайджане изменится госстандарт на пшеницу

В целях обеспечения устойчивости поставок продовольственной пшеницы на внеочередном онлайн-заседании технических комитетов "Зерно и зерновая продукция" и "Качество и технология пищевых продуктов" были обсуждены показатели качества пшеницы, поставляемой в нашу страну.

Как сообщает Report, информацию распространила Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики.

По информации, на заседании с участием представителей и специалистов Азербайджанского института стандартизации при Государственной службе, а также Агентства государственных резервов были проанализированы требования к показателям качества поставляемого зерна.

На заседании было принято решение о внесении изменения в государственный стандарт AZS 888: 2020 "Пшеница. Технические условия" в соответствии с законом "О стандартизации".

Внесенные в госстандарт изменения позволят расширить возможности и потенциал поставок импортируемой в страну продовольственной пшеницы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda buğda ilə bağlı dövlət standartı dəyişdiriləcək

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