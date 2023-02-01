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В Азербайджане импорт запчастей для грузовых автомобилей могут освободить от таможенной пошлины

В Азербайджане импорт запчастей для грузовых автомобилей могут освободить от таможенной пошлины С учетом потребности страны в агротехнике, среднетоннажных и крупнотоннажных грузовых автомобилях ведутся работы по освобождению импорта их запчастей от таможенной пошлины.
Бизнес
1 февраля 2023 г. 13:22
В Азербайджане импорт запчастей для грузовых автомобилей могут освободить от таможенной пошлины

С учетом потребности в агротехнике, среднетоннажных и крупнотоннажных грузовых автомобилях в Азербайджане ведутся работы по освобождению импорта их запчастей от таможенной пошлины.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев сказал на пресс-конференции по итогам 2022 года.

"Министерство экономики дало положительное заключение. В настоящее время соответствующие работы ведутся с Государственным таможенным комитетом. Мы считаем, что в скором времени импорт запчастей среднетоннажных и крупнотоннажных грузовых автомобилей будет освобожден от таможенной пошлины", - сказал глава агентства.

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Версия на английском языке Import of truck spare parts may be exempted from customs duties in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrinin idxalı gömrük rüsumundan azad edilə bilər

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