В Азербайджане импорт запчастей для грузовых автомобилей могут освободить от таможенной пошлины

С учетом потребности страны в агротехнике, среднетоннажных и крупнотоннажных грузовых автомобилях ведутся работы по освобождению импорта их запчастей от таможенной пошлины.

С учетом потребности в агротехнике, среднетоннажных и крупнотоннажных грузовых автомобилях в Азербайджане ведутся работы по освобождению импорта их запчастей от таможенной пошлины.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев сказал на пресс-конференции по итогам 2022 года.

"Министерство экономики дало положительное заключение. В настоящее время соответствующие работы ведутся с Государственным таможенным комитетом. Мы считаем, что в скором времени импорт запчастей среднетоннажных и крупнотоннажных грузовых автомобилей будет освобожден от таможенной пошлины", - сказал глава агентства.