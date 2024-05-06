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Хатуна Абдуллаева: Национальный фестиваль ковров вызвал большой интерес посетителей

Хатуна Абдуллаева: Национальный фестиваль ковров вызвал большой интерес посетителей Первый Национальный фестиваль ковров в Азербайджане вызвал большой интерес посетителей.
Бизнес
6 мая 2024 г. 11:21
Хатуна Абдуллаева: Национальный фестиваль ковров вызвал большой интерес посетителей

Первый Национальный фестиваль ковров в Азербайджане вызвал большой интерес посетителей.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь ОАО "Азерхалча" Хатуна Абдуллаева.

По ее словам, коллектив ткачей и ковроделов "Азерхалча" из 14 регионов Азербайджана и работники сумгайытского обрабатывающего цеха провели для гостей мастер-классы, показали процесс производства и обработки ковров. В рамках фестиваля также были представлены три коллекции "Азерхалча", сказала она.

Абдуллаева отметила, что фестиваль, приуроченный ко "Дню ковроткача", также преследовал цель показать, какие меры принимаются в Азербайджане для защиты и развития искусства ковроткачества, которое считается национальным и духовным достоянием страны.

Национальный фестиваль ковров прошел 4-5 мая в Ичеришехер при организации Управления Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча", а также при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

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Версия на азербайджанском языке Xatuna Abdullayeva: "Milli Xalça Festivalı ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub"

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