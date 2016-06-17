​В Азербайджане доля продовольственных товаров в общем объеме импорта достигла 15%

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Объемы импорта продовольственных товаров в Азербайджане выросли в годовом исчислении на 3,28% и за январь-май 2016 года составили 492 952,12 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за этот период на долю продовольственных товаров пришлось 14,8% общего объема импорта. Отметим, что в аналогичном периоде прошлого этот показатель составил 11,57%.

За отчетный год импорт мяса в стоимостном выражении вырос на 9,47% и составил 10 105,73 тыс. долларов, в количественном выражении - на 31,61%, до 8 131,9 тонн.

Импорт фруктов и овощей в стоимостном выражении вырос в 2,1 раза, до 68 368,82 тыс. долларов, в количественном выражении – на 35,71%, составив 186 610,35 тонн.

Импорт чая в стоимостном выражении вырос в 2,6 раз и составил 14 639,8 тыс. долларов, в количественном выражении – на 67,36%, достигнув 4 282,91 тонн.

За этот период объем импорта сахара вырос на 12,56%, составив 51 593,61 тыс. долларов, в количественном выражении рост составил 28,84%, до 123 070,39 тонн.

Среди продовольственных товаров наблюдается сокращение импорта пшеницы на 43,22%, до 104 787,97 тыс. долларов, в количественном выражении импорт сократился на 29,38% и составил 556,6 тыс. тон.