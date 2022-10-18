В Азербайджане число недавно прошедших регистрацию коммерческих структур выросло на 34%

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане госрегистрацию прошли 11 515 коммерческих организаций, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане госрегистрацию прошли 11 515 коммерческих организаций, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

71,3% коммерческих организаций прошли регистрацию в электронной форме, 28,7% - на бумажных носителях.

В целом, с начала года 83,4% заявок на электронную регистрацию были поданы посредством Asan imza.

76,1% зарегистрированных за отчетный период коммерческих организаций с местным капиталом, а 23,9% - с иностранным.