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В Азербайджане число недавно прошедших регистрацию коммерческих структур выросло на 34%

В Азербайджане число недавно прошедших регистрацию коммерческих структур выросло на 34% В январе-сентябре текущего года в Азербайджане госрегистрацию прошли 11 515 коммерческих организаций, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бизнес
18 октября 2022 г. 17:19
В Азербайджане число недавно прошедших регистрацию коммерческих структур выросло на 34%

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане госрегистрацию прошли 11 515 коммерческих организаций, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

71,3% коммерческих организаций прошли регистрацию в электронной форме, 28,7% - на бумажных носителях.

В целом, с начала года 83,4% заявок на электронную регистрацию были поданы посредством Asan imza.

76,1% зарегистрированных за отчетный период коммерческих организаций с местным капиталом, а 23,9% - с иностранным.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni qeydiyyatdan keçən kommersiya qurumlarının sayı 34% artıb

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