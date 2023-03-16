В Азербайджане число налогоплательщиков увеличилось на 5%

На 1 марта этого года в Азербайджане насчитывалось 1 420 834 активных налогоплательщика, что на 5,1% больше, чем год назад.

На 1 марта этого года в Азербайджане насчитывалось 1 420 834 активных налогоплательщика, что на 5,1% больше, чем год назад.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

87,3% налогоплательщиков - физические лица, 12,7% - юридические лица и организации. Это соответственно на 4,4% и 9,9% больше в годовом сравнении.

По состоянию на конец февраля 90,2% зарегистрированных государством коммерческих юридических лиц составляют общества с ограниченной ответственностью (ООО), 1,4% - акционерные общества (АО), 1,1% - кооперативы и т. д.

В январе-феврале 82,5% коммерческих организаций прошли регистрацию в электронной форме. Удельный вес ООО с местным капиталом среди прошедших электронную регистрацию составил 95,1%.

87,6% зарегистрированных коммерческих структур – организации с местным капиталом, а 12,4% - с иностранным. Посредством нового метода регистрации (FIN-код и номер мобильного телефона) зарегистрировано 341 ООО с местным капиталом.