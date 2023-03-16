О нас

В Азербайджане число налогоплательщиков увеличилось на 5%

В Азербайджане число налогоплательщиков увеличилось на 5% На 1 марта этого года в Азербайджане насчитывалось 1 420 834 активных налогоплательщика, что на 5,1% больше, чем год назад.
Бизнес
16 марта 2023 г. 12:27
В Азербайджане число налогоплательщиков увеличилось на 5%

На 1 марта этого года в Азербайджане насчитывалось 1 420 834 активных налогоплательщика, что на 5,1% больше, чем год назад.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

87,3% налогоплательщиков - физические лица, 12,7% - юридические лица и организации. Это соответственно на 4,4% и 9,9% больше в годовом сравнении.

По состоянию на конец февраля 90,2% зарегистрированных государством коммерческих юридических лиц составляют общества с ограниченной ответственностью (ООО), 1,4% - акционерные общества (АО), 1,1% - кооперативы и т. д.

В январе-феврале 82,5% коммерческих организаций прошли регистрацию в электронной форме. Удельный вес ООО с местным капиталом среди прошедших электронную регистрацию составил 95,1%.

87,6% зарегистрированных коммерческих структур – организации с местным капиталом, а 12,4% - с иностранным. Посредством нового метода регистрации (FIN-код и номер мобильного телефона) зарегистрировано 341 ООО с местным капиталом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan records over 5% growth in number of taxpayers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 % artıb

Экслюзивные новости

Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi