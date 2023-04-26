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В Азербайджане будут производиться автобусы Ikarus

В Азербайджане будут производиться автобусы Ikarus Между резидентом Сумгайытского химического промышленного парка Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана - ООО "Сумгайытский технологический парк" и венгерской компанией Ikarus подписан меморандум о взаимопонимании.
Бизнес
26 апреля 2023 г. 17:03
В Азербайджане будут производиться автобусы Ikarus

Между резидентом Сумгайытского химического промышленного парка Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана - ООО "Сумгайытский технологический парк" и венгерской компанией Ikarus подписан меморандум о взаимопонимании.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Документ подписали генеральный директор Сумгайытского технологического парка Руслан Агабейли и гендиректор Ikarus Золтан Танко.

Меморандум предусматривает начало производства автобусов Ikarus в Азербайджане, первоначальное производство 100 автобусов в год, постепенное увеличение их количества до 500 единиц в год, локализацию производства в Карабахском регионе в ближайшем будущем, создание сервисного центра и другие вопросы.

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Версия на английском языке Hungarian Ikarus buses to be produced in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Macarıstanın “İkarus” avtobusları istehsal ediləcək

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