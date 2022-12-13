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В Азербайджане будет создана "цифровая таможня"

В Азербайджане будет создана "цифровая таможня" В Азербайджане предполагается создание цифровой таможни.
Бизнес
13 декабря 2022 г. 12:49
В Азербайджане будет создана цифровая таможня

В Азербайджане планируется внедрение технологии цифровой таможни.

Как передает Report, об этом на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров.

"Для обновления инфраструктуры ИКТ необходимы инвестиции. Вся база данных размещена в информационных системах, и в случае бреши в системе безопасности возможные кибератаки могут создать проблемы", - сказал он.

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