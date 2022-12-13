В Азербайджане будет создана "цифровая таможня"

В Азербайджане предполагается создание цифровой таможни.

В Азербайджане планируется внедрение технологии цифровой таможни.

Как передает Report, об этом на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров.

"Для обновления инфраструктуры ИКТ необходимы инвестиции. Вся база данных размещена в информационных системах, и в случае бреши в системе безопасности возможные кибератаки могут создать проблемы", - сказал он.