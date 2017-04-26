В Азербайджане будет построен новый фармацевтический завод

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Пираллахинском промышленном парке в июне этого года планируется заложить фундамент очередного фармацевтического завода.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

По его словам, сейчас с этой целью ведутся переговоры с ОАЭ, в феврале этого года подписан меморандум, а в следующем месяце пройдет двусторонняя встреча.

Замминистра отметил, что эти работы осуществляются в рамках развития ненефтяного сектора страны.

Отметим, что в Пираллахинском промышленном парке уже заложены фундаменты двух фармацевтических заводов.