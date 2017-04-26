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    В Азербайджане будет построен новый фармацевтический завод

    В Пираллахинском промышленном парке планируется заложить фундамент очередного фармацевтического завода

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Пираллахинском промышленном парке в июне этого года планируется заложить фундамент очередного фармацевтического завода.

    Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

    По его словам, сейчас с этой целью ведутся переговоры с ОАЭ, в феврале этого года подписан меморандум, а в следующем месяце пройдет двусторонняя встреча.

    Замминистра отметил, что эти работы осуществляются в рамках развития ненефтяного сектора страны.

    Отметим, что в Пираллахинском промышленном парке уже заложены фундаменты двух фармацевтических заводов.

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