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В Азербайджане более 99% предпринимателей составляют субъекты МСП

В Азербайджане более 99% предпринимателей составляют субъекты МСП В Азербайджане около 99,6% предпринимателей составляют субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).
Бизнес
27 июня 2022 г. 14:19
В Азербайджане более 99% предпринимателей составляют субъекты МСП

В Азербайджане около 99,6% предпринимателей составляют субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA).

Согласно данным, 93,3% из них составляют субъекты микропредпринимательства, 4,5% - малого предпринимательства, 1,8% - среднего предпринимательства. В стране субъекты МСП действуют в основном в сферах торговли, строительства, переработки, сельского хозяйства, логистики и т. д. По сравнению с 2020 годом в прошлом году товарооборот субъектов МСП вырос в среднем на 85%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sahibkarların 99,6 %-ni KOB-lar təşkil edir

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