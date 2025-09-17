В "Alliance Logistics" сменился руководитель
Бизнес
- 17 сентября, 2025
- 12:08
В одной из крупнейших транспортных компаний Азербайджана - "Alliance Logistics" - произошли кадровые перестановки.
На должность ранее занимавшего пост руководителя Натига Гейдарова назначен Натиг Джафаров.
Н.Джафаров обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере международной логистики. В последние годы он возглавлял компанию "Alliance Multimodal" LLC и внес значительный вклад в развитие направления мультимодальных перевозок.
Следует отметить, что "Alliance Multimodal"является дочерней компанией "Alliance Logistics".
Последние новости
13:31
"Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионовФутбол
13:27
Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%Финансы
13:24
Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООНВ регионе
13:17
WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслугБизнес
13:16
Новым председателем Верховного суда России назначен КрасновВ регионе
13:16
За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДДВнутренняя политика
13:12
СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на стальДругие страны
12:58
Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млнДругие страны
12:57