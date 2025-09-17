Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В "Alliance Logistics" сменился руководитель

    Бизнес
    • 17 сентября, 2025
    • 12:08
    В одной из крупнейших транспортных компаний Азербайджана - "Alliance Logistics" - произошли кадровые перестановки.

    На должность ранее занимавшего пост руководителя Натига Гейдарова назначен Натиг Джафаров.

    Н.Джафаров обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере международной логистики. В последние годы он возглавлял компанию "Alliance Multimodal" LLC и внес значительный вклад в развитие направления мультимодальных перевозок.

    Следует отметить, что "Alliance Multimodal"является дочерней компанией "Alliance Logistics".

