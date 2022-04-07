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В Агстафе открылся офис KOB dostu

В Агстафе открылся офис KOB dostu В Агстафинском районе открылся Центр KOB dostu (Друг МСБ) Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана (KOBİA).
Бизнес
7 апреля 2022 г. 14:47
В Агстафе открылся офис KOB dostu

В Агстафинском районе открылся Центр KOB dostu (Друг МСБ) Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана (KOBİA).

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, это второй по счету центр KOB dostu в Газахско-Товузском экономическом районе.

В настоящее время сеть KOB dostu действует в 31 городе и районе страны.

Офис KOB dostu по Агстафинскому району будет действовать в Центре Гейдара Алиева. KOB dostu обеспечит всестороннюю государственную поддержку созданию новых субъектов предпринимательства и развитию существующих МСБ в районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğstafada KOB dostu fəaliyyətə başlayıb

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