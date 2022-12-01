Утилизация старых авто в Азербайджане : как все будет?

В “Государственной программе по безопасности дорожного движения”, утвержденной в Азербайджане в декабре 2018 года, предусмотрена разработка отдельной программы по утилизации старых автомобилей. Проект программы под названием ”Утилизация механических транс

В "Государственной программе по безопасности дорожного движения", утвержденной в Азербайджане в декабре 2018 года, была предусмотрена разработка отдельной программы по утилизации старых автомобилей. Программа под названием "Утилизация механических транспортных средств" уже готова и находится на согласовании с государственными органами.

О том, как будет реализована эта программа Report поговорил с экспертами.

Эксперт в области транспорта Эльданиз Джафаров считает, что указанная программа должна быть реализована поэтапно. "Утилизация - это большая социально-экономическая программа. Не каждая страна способна ее реализовать. Для этого необходима устойчивая экономика. Азербайджан также разрабатывает программу утилизации, опираясь на устойчивость своей национальной экономики, и должен завершить ее к концу следующего года. Реализация программы будет осуществляться в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы". Так что у нас еще впереди 3-4 года. Нет необходимости спешно реализовывать эту программу. Прежде всего необходимо решить ряд вопросов. С января этого года импорт экологически чистых транспортных средств в Азербайджан освобожден от НДС, а с ноября от уплаты таможенной пошлины освобожден импорт электромобилей. В последующие годы будут приняты и другие стимулирующие меры, чтобы нашим гражданам было доступно приобретение новых экологически чистых транспортных средств. После этого мы можем запустить программу утилизации. Если мы запустим эту программу сейчас, она будет неэффективной", - считает эксперт.

По его словам, в ряде стран утилизация носит обязательный характер, однако в Азербайджане она будет добровольной. “В некоторых странах государство оценивает автомобили по рыночной стоимости и на основании этого выплачивает гражданину какую-то сумму. В странах с развитой автомобильной промышленностью обычно выдаются ваучеры, соответствующие стоимости старых автомобилей, при покупке нового автомобиля гражданин получает скидку в размере суммы, указанной в этом ваучере. А в Азербайджане за основу программы утилизации берется принцип добровольности. Граждане сдадут старые автомобили и получат ваучеры от государства, которые будут использованы при покупке нового автомобиля", - сказал Э.Джафаров.

"Реализовать программу утилизации не так-то просто, особенно для таких стран, как наша. Потому что мы не являемся крупными производителями автомобилей. Китай, Россия, европейские страны, Япония, США имеют развитую автомобильную промышленность, и у них проблем с программой утилизации нет. У нас же уровень производства автомобилей очень низкий. Поэтому мы вынуждены предпринять стимулирующие шаги, чтобы гражданин смог купить новый автомобиль", - добавил эксперт.

Кроме того, Э.Джафаров предлагает начать процесс утилизации с самых непригодных автомобилей: "Сейчас в нашей стране много очень старых находящихся в эксплуатации автомобилей. Есть также попавшие в ДТП и ставшие металлоломом. Они наносят вред окружающей среде, и я полагаю, что необходима программа их принудительной утилизации. Даже в этом случае гражданину может быть выдана определенная сумма наличности. Однако это моя версия, поскольку содержание программы пока не обнародовано”.

Советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде говорит, что в соответствии с данной программой граждане смогут получить либо скидку при покупке нового автомобиля, либо определенную сумму наличными. "То есть, когда гражданин, сдавший свой старый автомобиль, захочет обратиться к какому-то дилеру и купить новый автомобиль, ему будет предоставлена скидка на сумму этого ваучера. Но есть вариант получения денег. Если гражданин не хочет покупать новый автомобиль, он может получить определенную сумму наличными. Плюс программы в том, что отдельные металлические, стеклянные и пластиковые детали автомобилей будут повторно утилизированы, то есть переработаны и возвращены в производственный оборот в качестве сырья", - сказал Саттарзаде.

По его словам, хотя при выполнении программы утилизации учитывается, сколько лет эксплуатируется автомобиль, это не играет решающей роли. "Может случиться так, что автомобиль, который эксплуатировался много лет, находится в технически исправном состоянии. А иногда новый автомобиль попадает в аварию и становится непригодным. В обоих случаях возможна их утилизация. Здесь за основу берется принцип добровольности", - отметил он.

По словам представителя министерства, стоимость ваучера будет определяться в зависимости от типа транспортного средства и составит максимум 4 тысячи манатов. "Сумма будет варьироваться в зависимости от типа транспортного средства, будь то легковой автомобиль, прицеп, трактор, экскаватор, автобус или грузовик. При определении стоимости не играет роли год выпуска автомобиля или его техническое состояние, рабочее состояние. Но если будет отсутствовать какая-то запчасть - сумма снизится”, - рассказал он.