Unibank Mobile является одним из самых передовых мобильных приложений в СНГ

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Компания Deloitte & Touche LLC объявила результаты своего исследования по мобильным приложениям банков стран СНГ за 2016 год. Согласно результатам данного исследования, Unibank Mobile является одним из лучших мобильных приложений благодаря широким возможностям своего функционала.

Как передает Report со ссылкой на банк, выбор банков для данного отчета осуществлялся на основе экспресс-анализа мобильных приложений, проведенного сотрудниками локальных офисов Deloitte. На основе данного анализа было выявлено, что именно Unibank Mobile является самым передовым мобильным приложением Азербайджана.

Согласно проведенному исследованию, было доказано, что приложение Unibank Mobile не уступает лучшей пятерке российских банковских приложений. По мнению экспертов Deloitte, интерфейс, функционал и навигация приложения сравнима лишь с самым лучшим российским банковским приложением "Тинькофф Банк", которое уже на протяжении 5 лет занимает лидирующую позицию в России. А по некоторым предоставляемым клиентам возможностям превосходит даже и это банковское приложение. Например, возможность открытия счета и идентификация клиента без предоставления документа в банк, через мобильное приложение, которое предлагается в Unibank Mobile, показатель того, что данное приложение является более передовым.

В исследовании отмечается, что по своим возможностям и количеству пользователей Unibank Mobile является лидером на рынке Азербайджана. Среди преимуществ приложения также были выделены возможность проложить маршрут к филиалу и банкоматам, использование геолокаций для уведомлений о специальных предложениях, автоматическое пополнение счета мобильного телефона и ЖКХ при достижении порогового остатка на счету.

Отличительными чертами Unibank Mobile были названы также возможность подключения несколькими способами, многообразие предлагаемых услуг без необходимости посещения банка, автоматическое распознавание наиболее часто используемых операций и предложение создать шаблон. Отметим, что на начальном этапе Unibank заинтересован в использовании приложения Unibank Mobile 25-30% своих клиентов. В дальнейшем целью является достижение отметки в 90-95%. Являясь очень простым в подключении, Unibank Mobile способен обслуживать клиентов быстро, безопасно и удобно.