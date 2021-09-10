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Тюркоязычные страны вложили в экономику Азербайджана 13,5 млрд долларов

Тюркоязычные страны вложили в экономику Азербайджана 13,5 млрд долларов Страны-члены Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в период с 1995 года до конца I квартала 2021 года вложили в экономику Азербайджана 13,5 млрд долларов США. А инвестиции Азербайджана в экономику этих стран составили 8,6 млрд долларов".
Бизнес
10 сентября 2021 г. 16:44
Тюркоязычные страны вложили в экономику Азербайджана 13,5 млрд долларов

Страны-члены Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в период с 1995 года до конца I квартала 2021 года вложили в экономику Азербайджана 13,5 млрд долларов США. А инвестиции Азербайджана в экономику этих стран составили 8,6 млрд долларов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на бизнес-форуме тюркоязычных государств, посвященном восстановлению и развитию освобожденного от оккупации Карабахского региона.

По его словам, Азербайджан хочет максимально использовать возможности IV промышленной революции и полностью готов к сотрудничеству: "В настоящее время ведется активная работа по реализации Зангезурского коридора. Это будет способствовать развитию и расширению связей в регионе".

Министр также добавил, что в бизнес-форуме принимают участие бизнесмены, работающие в различных сферах: "Здесь есть предприниматели из транспортной, строительной, сельскохозяйственной и других сфер. Я уверен, что, если бы не пандемия, число участников было бы еще больше".

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Версия на азербайджанском языке Türkdilli ölkələr Azərbaycan iqtisadiyyatına 13,5 milyard dollar pul qoyub

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