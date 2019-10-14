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Тюркоязычные страны подписали ряд документов

​Тюркоязычные страны подписали ряд документов

Ряд документов был подписан в рамках бизнес-форума тюркоязычных стран в Баку.

Как сообщает Report, это "Меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и опытом между различными экономическими зонами", меморандум о сотрудничестве между Конфедерацией предпринимателей Азербайджана (AEC) и Торгово-промышленной палатой Венгрии, Национальной палатой предпринимателей Казахстана, Торгово-промышленной палатой Кыргызстана, меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентства поощрения экспорта Венгрии. 

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