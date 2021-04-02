О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турецкие подрядчики сохраняют лидерство в Азербайджане

Турецкие подрядчики сохраняют лидерство в Азербайджане В Азербайджане широко представлены деловые круги Турции, число турецких компаний в стране растет
Бизнес
2 апреля 2021 г. 15:58
Турецкие подрядчики сохраняют лидерство в Азербайджане
Микаил Джаббаров

В Азербайджане широко представлены деловые круги Турции, число турецких компаний в стране растет.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на круглом столе по азербайджано-турецким экономическим связям.

По словам министра, в настоящее время в Азербайджане действуют более 4 200 турецких компаний: "В то же время турецкие компании, участвуя в качестве подрядчиков в более чем 300 проектах стоимостью 16,3 млрд долларов США, осуществляемых за счет средств госбюджета в Азербайджане, также сохраняют лидерство в этой области".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish contractors retain leadership in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Türkiyə şirkətlərinin podratçı olduğu dövlət layihələrinin sayı açıqlanıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
29 марта 2021 г. 16:32
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
1 апреля 2021 г. 15:40
Тела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
ФотоТела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
28 марта 2021 г. 21:00
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
29 марта 2021 г. 11:05
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
1 апреля 2021 г. 19:11
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
31 марта 2021 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi