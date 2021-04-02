Турецкие подрядчики сохраняют лидерство в Азербайджане

В Азербайджане широко представлены деловые круги Турции, число турецких компаний в стране растет

В Азербайджане широко представлены деловые круги Турции, число турецких компаний в стране растет.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на круглом столе по азербайджано-турецким экономическим связям.

По словам министра, в настоящее время в Азербайджане действуют более 4 200 турецких компаний: "В то же время турецкие компании, участвуя в качестве подрядчиков в более чем 300 проектах стоимостью 16,3 млрд долларов США, осуществляемых за счет средств госбюджета в Азербайджане, также сохраняют лидерство в этой области".