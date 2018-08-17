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    Турция намерена заменить импортные продукты, наладив местное производство

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Турция намерена наладить местное производство продукции, импорт которой превышает 30 миллиардов долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

    По его словам, с этой целью агентства по развитию окажут поддержку 1,5 тысячи проектам на 83 миллиона долларов, еще 17 миллионов долларов выделяются для поддержки площадок для развития технологий.

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