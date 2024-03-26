О нас

Трудовым мигрантам могут ограничить срок пребывания в России

Трудовым мигрантам могут ограничить срок пребывания в России Министерство труда и соцзащиты населения России предложило ограничить срок заключения договоров с мигрантами двумя годами.
Бизнес
26 марта 2024 г. 10:17
Трудовым мигрантам могут ограничить срок пребывания в России

Министерство труда и соцзащиты населения России предложило ограничить срок заключения договоров с мигрантами двумя годами.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, законопроект, предложенный министерством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Работодатели имеют право привлекать в порядке целевого организованного набора к трудовой деятельности законно находящихся на территории РФ иностранных граждан, достигших возраста 18 лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина разрешения на работу, выданного в соответствии с настоящей статьей. Разрешение на работу иностранному гражданину выдается на срок действия заключенного с ним трудового договора, но не более чем на два года", - сказано в документе.

Также трудовых мигрантов обяжут в течение 30 дней предоставить работодателю документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.

Оговаривается в проекте документа и досрочное расторжение договора - в этом случае иностранного работника обяжут выехать из России в течение 30 дней, если за это время не будет заключен новый трудовой договор.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Разведка Украины назвала цель стрельбы в Крокус сити холле
Разведка Украины назвала цель стрельбы в "Крокус сити холле"
23 марта 2024 г. 00:32
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в Крокус Сити Холле
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:59
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:49
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
22 марта 2024 г. 23:44
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в Крокус Сити Холл
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
22 марта 2024 г. 23:30
СМИ: Дроны атаковали крупную электростанцию в Ростовской области
СМИ: Дроны атаковали крупную электростанцию в Ростовской области
25 марта 2024 г. 07:44
СОБР зашел в здание Крокуса, где произошла стрельба
ВидеоСОБР зашел в здание "Крокуса", где произошла стрельба
22 марта 2024 г. 23:10
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
25 марта 2024 г. 18:23
Суд арестовал первого обвиняемого в нападении на Крокус Сити Холл
Суд арестовал первого обвиняемого в нападении на "Крокус Сити Холл"
25 марта 2024 г. 00:51
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi