Трудовым мигрантам могут ограничить срок пребывания в России

Министерство труда и соцзащиты населения России предложило ограничить срок заключения договоров с мигрантами двумя годами.

Министерство труда и соцзащиты населения России предложило ограничить срок заключения договоров с мигрантами двумя годами.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, законопроект, предложенный министерством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Работодатели имеют право привлекать в порядке целевого организованного набора к трудовой деятельности законно находящихся на территории РФ иностранных граждан, достигших возраста 18 лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина разрешения на работу, выданного в соответствии с настоящей статьей. Разрешение на работу иностранному гражданину выдается на срок действия заключенного с ним трудового договора, но не более чем на два года", - сказано в документе.

Также трудовых мигрантов обяжут в течение 30 дней предоставить работодателю документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.

Оговаривается в проекте документа и досрочное расторжение договора - в этом случае иностранного работника обяжут выехать из России в течение 30 дней, если за это время не будет заключен новый трудовой договор.