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Три компании в Южной Корее отзовут 223 тыс. автомобилей

Три компании в Южной Корее отзовут 223 тыс. автомобилей Автомобилестроительные компании BMW Korea, GM и Mercedes-Benz Korea добровольно отзовут в Республике Корея (РК) 223 тыс. автомобилей для ремонта или замены неисправных компонентов.
Бизнес
25 ноября 2021 г. 12:25
Три компании в Южной Корее отзовут 223 тыс. автомобилей

Автомобилестроительные компании BMW Korea, GM и Mercedes-Benz Korea добровольно отзовут в Республике Корея (РК) 223 тыс. автомобилей для ремонта или замены неисправных компонентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта РК.

BMW заменит охладители системы рециркуляции выхлопных газов в седане BMW 520d, GM - боковые фонари седана Cadillac CT6 из-за недостаточной яркости, а Mercedes-Benz - невыпадающие болты передних тормозных суппортов в седане S400d 4MATIC.

Владельцы транспортных средств, подлежащих отзыву, могут посетить специализированные сервисные центры для бесплатной замены деталей.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya istehsalçıları 223 min avtomobilini geri çağırır

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