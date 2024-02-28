Товарооборот между странами ОЧЭС достиг почти 375 млрд долларов

Согласно оперативным данным за прошлый год, товарооборот между странами Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) достиг почти 375 млрд долларов США.

Согласно оперативным данным за прошлый год, товарооборот между странами Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) достиг почти 375 млрд долларов США.

Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь ОЧЭС Лазар Команеску.

"После улучшения сложившейся в регионе ситуации и установления мира эти объемы товарооборота, безусловно, увеличатся. Важное влияние в этом направлении окажет и принятие практически завершенной стратегии содействия торговле ОЧЭС", - сказал генеральный секретарь.

С полным текстом интервью с Лазаром Команеску можно ознакомиться по ссылке.