Витезслав Пивонька: Чехия - крупнейший импортер азербайджанской продукции среди стран-членов ЕС

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Чехия является третьим самым крупным импортером азербайджанской продукции среди стран-членов ЕС.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Чехии в Баку Витезслав Пивонька.

"Чехия является третьим самым крупным импортером азербайджанской продукции среди стран-членов ЕС и занимает девятое место по количеству товаров, экспортируемых в Азербайджан", - заявил посол.

В.Пивонька подчеркнул, что Азербайджан сегодня обеспечивает треть потребности Чехии в сырой нефти. "Это примерно 2,4 млн. тонн в год", - добавил дипломат.

По его словам, товарооборот между Чехией и Азербайджаном в 2015 году составил 1,2 млрд. долларов США, что на 30% меньше по сравнению с 2014 годом. "Это произошло из-за падения цен", - объяснил посол.

Посол пригласил азербайджанских бизнесменов активнее вкладывать в чешскую экономику, так как в стране созданы все условия для инвестирования и рост ВВП в 2015 году составил 4,3%.

В.Пивонька также указал на повышенный интерес азербайджанцев к туристическому потенциалу Чехии.

"В 2015 году Консульский отдел посольства тоже оформил больше, чем 8,5 тысяч виз, что означает, что поток туристов из Азербайджана не ослабляется", - сказал дипломат.

В.Пивонька также подчеркнул, что в 2018 году выйдет книга, посвященная истории чешско-азербайджанских отношений.