Губернатор: Между Азербайджаном и Свердловской областью России есть серьезный потенциал для развития сотрудничества

Товарооборот между Азербайджаном и Свердловской областью Российской Федерацией увеличился на 85%.

Как передаёт Report, об этом сказал находящийся в Баку с визитом губернатор Свердловской области Российской Федерации Евгений Куйвашев.

По его словам, сотрудничество с Азербайджаном является одним из ключевых направлений международного сотрудничества Свердловской области.

«За 2018 год мы увеличили совместный товарооборот почти в два раза, на 85%. Есть серьезный потенциал для развития сотрудничества. Я очень благодарен азербайджанской стороне за возможность для бизнес сообщества, образовательной сферы выстроить совместные планы. Я уверен, что в ходе нашего визита в Баку, мы подпишем ещё много договоров о совместных проектах в области науки, образования и культуры», - сказал Куйвашев.