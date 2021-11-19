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Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос почти на 20%

Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос почти на 20% В январе-октябре этого года торговый оборот Грузии с Азербайджаном составил 892 млн 123,5 тыс. долларов США.
Бизнес
19 ноября 2021 г. 11:59
Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос почти на 20%

В январе-октябре этого года торговый оборот Грузии с Азербайджаном составил 892 млн 123,5 тыс. долларов США.

Об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые 10 месяцев Азербайджан с долей 7,9% в общем товарообороте Грузии занял IV место среди основных торговых партнеров соседней страны после Турции, России и Китая.

За отчетный период стоимость грузинского экспорта в Азербайджан выросла на 21,6% и составила 443,4 млн долларов США. Азербайджан, на долю которого приходится 13,1% от общего объема экспорта Грузии, является третьим по величине экспортным партнером соседней страны после Китая и России.

Стоимость продукции, импортируемой Грузией из Азербайджана, составила 448,7 млн долларов США, что на 11,8% больше аналогичного показателя прошлого года. Азербайджан с долей 5,6 % в общем импорте Грузии занимает пятое место среди основных импортных партнеров соседней страны после Турции, России, Китая и США.

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Версия на английском языке Georgia-Azerbaijan trade turnover up about 20%  
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi 20 %-ə yaxın artıb

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