Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос почти на 20%

В январе-октябре этого года торговый оборот Грузии с Азербайджаном составил 892 млн 123,5 тыс. долларов США.

В январе-октябре этого года торговый оборот Грузии с Азербайджаном составил 892 млн 123,5 тыс. долларов США.

Об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые 10 месяцев Азербайджан с долей 7,9% в общем товарообороте Грузии занял IV место среди основных торговых партнеров соседней страны после Турции, России и Китая.

За отчетный период стоимость грузинского экспорта в Азербайджан выросла на 21,6% и составила 443,4 млн долларов США. Азербайджан, на долю которого приходится 13,1% от общего объема экспорта Грузии, является третьим по величине экспортным партнером соседней страны после Китая и России.

Стоимость продукции, импортируемой Грузией из Азербайджана, составила 448,7 млн долларов США, что на 11,8% больше аналогичного показателя прошлого года. Азербайджан с долей 5,6 % в общем импорте Грузии занимает пятое место среди основных импортных партнеров соседней страны после Турции, России, Китая и США.