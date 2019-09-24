​Товарооборот Азербайджана с Россией возрос на 24%

В январе-августе этого года объем товарооборота Азербайджана с Россией составил 1 828 138,37 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные Государственного таможенного комитета, это на 351 138,07 тыс. долларов или 23,77% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Доля товарооборота Азербайджана с Россией в общем внешнеторговом обороте равна 7,98%.

В отчетном периоде в структуре товарооборота между двумя странами 457 742,47 тыс. долларов пришлись на долю экспорта, что на 45 778,67 тыс. долларов или 11,1% больше, чем в аналогичном периоде за прошлый год.

Импорт из России составил 1 370 395,9 тыс. долларов, что на 305 359,39 тыс. долларов или 28,67% больше, чем в январе-августе 2018 года.

Доля экспорта с северным соседом составила 3,39% общего экспорта, а импорта - 14,61% общего импорта страны.