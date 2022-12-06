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Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза

Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза Товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном можно довести до 25-30 млн долларов США.
Бизнес
6 декабря 2022 г. 17:47
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза

Товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном можно довести до 25-30 млн долларов США.

Об этом сообщил Report президент Пакистано-азербайджанской палаты экономического сотрудничества (PAKAZCHAM) Хуррам Джаваид Бхаттин.

По его словам, объем торговли между двумя странами составил 11 млн 729 тысяч долларов США в 2021 году, что на 11,6% меньше, чем в 2020: “За 10 месяцев этого года этот показатель уже составил 19 млн 045 тысяч долларов США. Но мы можем еще его увеличить, так как у стран есть для этого потенциал”.

X.Бхаттин рассказал, что для реализации этого потенциала будет организован визит бизнес-миссий в Азербайджан: "В Азербайджан приедут представители 10 компаний-производителей риса. Ассоциация экспортеров риса Пакистана также проявляет большой интерес к этой поездке. Они рассматривают возможность осуществления экспорта, как в Азербайджан, так и в страны региона. В рамках визита мы планируем организовать встречи B2B в Азербайджане", - сказал президент PAKAZCHAM.

Он отметил, что бизнес-миссия представителей фармацевтических компаний также планирует визит в Азербайджан: “Наша цель - не только экспорт пакистанской фармацевтической продукции в Азербайджан, но и создание здесь совместных предприятий”.

Он добавил, что ожидается визит бизнес-миссии из Азербайджана в Пакистан, который может состояться в феврале или марте.

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