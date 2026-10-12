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    Торговая палата Камбоджи предложила Азербайджану открыть посольство в Пномпене

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 15:34
    Торговая палата Камбоджи предложила Азербайджану открыть посольство в Пномпене

    Камбоджа обратилась к Азербайджану с призывом открыть полноценное дипломатическое представительство в Пномпене.

    Как сообщает Report, с соответствующим заявлением выступил президент Торговой палаты Камбоджи и председатель Деловой консультативной панели АСЕАН Ниак Окнха Кит Менг (Neak Oknha Kith Meng) в ходе проведения Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.

    Н.Кит Менг подчеркнул, что укрепление двусторонних отношений в важнейших отраслях экономики позволит создать новые перспективы для бизнес-сообществ обеих стран.

    "Мы также выступаем за организацию прямого авиасообщения между двумя странами с целью активизации инвестиционного взаимодействия и развития туристического направления", - отметил глава Торговой палаты.

    Он также упомянул, что дипломатические отношения между Камбоджей и Азербайджаном были установлены в 1994 году.

    Ниак Окнха Кит Менг Торговая палата Камбоджи Азербайджано-камбоджийский бизнес-форум
    Kamboca Ticarət Palatası Azərbaycana Pnompendə səfirlik açmağı təklif edib
    Cambodia Chamber of Commerce offers Azerbaijan to open embassy in Phnom Penh
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