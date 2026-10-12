Торговая палата Камбоджи предложила Азербайджану открыть посольство в Пномпене

Камбоджа обратилась к Азербайджану с призывом открыть полноценное дипломатическое представительство в Пномпене.

Как сообщает Report, с соответствующим заявлением выступил президент Торговой палаты Камбоджи и председатель Деловой консультативной панели АСЕАН Ниак Окнха Кит Менг (Neak Oknha Kith Meng) в ходе проведения Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.

Н.Кит Менг подчеркнул, что укрепление двусторонних отношений в важнейших отраслях экономики позволит создать новые перспективы для бизнес-сообществ обеих стран.

"Мы также выступаем за организацию прямого авиасообщения между двумя странами с целью активизации инвестиционного взаимодействия и развития туристического направления", - отметил глава Торговой палаты.

Он также упомянул, что дипломатические отношения между Камбоджей и Азербайджаном были установлены в 1994 году.