Tesla обогнала по стоимости Ford и приблизилась к GM

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Американская автомобилестроительная компания Tesla по своей рыночной стоимости в понедельник обошла автогигант Ford и приблизилась к лидеру американского автопрома GM (General Motors). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировали эксперты телекомпании CNN.

Во время торгов на Нью-йоркской фондовой бирже акции Tesla поднялись в цене на 7,27%, достигнув 298,5 доллара за штуку. Это обстоятельство увеличило рыночную стоимость ценных бумаг данной компании до около 48 млрд долларов. При этом котировки акций Ford, наоборот, снизились на 3%, что привело к удешевлению стоимости автогиганта на фондовом рынке до почти 45 млрд долларов.

Эксперты CNN подсчитали, что у GM котировки упали на 4%, а стоимость ценных бумаг - до 50,8 млрд долларов. Стоимость акций японской корпорации Honda оценивается примерно в 54 млрд долларов.

Акции Tesla подорожали после 3 апреля опубликования отчета компании. Так, по итогам первого квартала 2017 года продажи компании увеличились на 69% в годовом сравнении, достигнув 25 418 единиц.