Таможня не пропускает присылаемые в Азербайджан посылки

© Report

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Товары ряда компаний, занимающихся доставкой грузов из зарубежных стран в Азербайджан, не пропускаются через таможню.

Об этом сообщили Report клиенты данных компаний.

Этот процесс продолжается уже около двух недель. Представитель компании Camex сообщил клиентам, вынесшим в начале года вопрос на обсуждение на форумах, что эта проблема связана с большим объемом заказов азербайджанской компании Silkway.

Действующая в Азербайджане компания Barami предупредила своих клиентов, что по неизвестным причинам Государственный таможенный комитет (ГТК) не пропускает товары через границу: "Поэтому могут быть задержки в доставке товаров".

Как сообщили Report в компании, ГТК не комментирует задержку грузов, а решение проблемы ожидается на следующей неделе.

Следует отметить, что ГТК не ответил на запрос Report по данному вопросу.