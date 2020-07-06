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Стоимость акции Amazon достигла нового рекорда

Стоимость акции Amazon достигла нового рекорда Цена за акцию американской корпорации Amazon составила более 3 тыс. долларов США.
Бизнес
6 июля 2020 г. 22:31
Стоимость акции Amazon достигла нового рекорда

Цена за акцию американской корпорации Amazon составила более 3 тыс. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

По информации телеканала CNN, такая стоимость ценных бумаг компании зафиксирована впервые.

Рыночная капитализация Amazon теперь превышает 1,5 трлн. долларов США. Этой отметки к настоящему времени достигли еще две компании: Apple и Microsoft.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Джеффом Безосом в 1994 году. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index ("Индекс миллиардеров"), состояние предпринимателя достигло 172 млрд. долларов США.

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