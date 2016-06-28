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    Standard & Poor’s понизило высший кредитный рейтинг Великобритании

    Так отреагировали в S&P на результаты референдума, где британцы высказались за выход из состава ЕС

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Великобритании на одну ступень – до "АА" с "негативным" прогнозом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, так отреагировали в S&P на результаты референдума, где британцы высказались за выход из состава Европейского Союза.

    Как говорится в заявлении агентства, "понижение рейтинга отражает наше мнение о том, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза это может негативно повлиять на экономику страны в целом, а также на рост ВВП и баланс бюджета страны".

    Отметим, что ранее фунт стерлингов подешевел по отношению к доллару почти на 10% и упал до 30-летнего минимума.

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