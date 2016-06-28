Standard & Poor’s понизило высший кредитный рейтинг Великобритании

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Великобритании на одну ступень – до "АА" с "негативным" прогнозом.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, так отреагировали в S&P на результаты референдума, где британцы высказались за выход из состава Европейского Союза.

Как говорится в заявлении агентства, "понижение рейтинга отражает наше мнение о том, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза это может негативно повлиять на экономику страны в целом, а также на рост ВВП и баланс бюджета страны".

Отметим, что ранее фунт стерлингов подешевел по отношению к доллару почти на 10% и упал до 30-летнего минимума.