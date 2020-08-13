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США изменят список облагаемых пошлинами товаров из ЕС

США изменят список облагаемых пошлинами товаров из ЕС США заменят с 1 сентября несколько позиций в списке товаров и услуг из ЕС и Великобритании, облагаемых дополнительными пошлинами.
Бизнес
13 августа 2020 г. 08:09
США изменят список облагаемых пошлинами товаров из ЕС

США заменят с 1 сентября несколько позиций в списке товаров и услуг из ЕС и Великобритании, облагаемых дополнительными пошлинами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении аппарата американского представителя на торговых переговорах.

"Согласно законодательству США, аппарат представителя на торговых переговорах модифицирует список товаров, на которые распространяются дополнительные пошлины. Из списка убираются конкретные позиции из Греции и Великобритании, они заменяются товарами равного количества из Франции и ФРГ, - отмечается в заявлении. - Изменения незначительны, общий объем товаров остается на уровне 7,5 млрд долларов США, размер пошлин сохраняется: 15 процентов на самолеты и 25 процентов на другие товары. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2020 года".

В октябре 2019 года Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести меры в размере почти 7,5 млрд долларов США в год на товары и услуги стран Евросоюза, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus.

Тяжба о субсидировании государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

Под американские меры, в частности, попали британские, германские, испанские и французские летательные аппараты. Кроме того, пошлины затрагивают французские вина, шотландский односолодовый виски и сыр из целого ряда стран - членов ЕС.

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