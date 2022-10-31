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Создан совместный Азербайджано-катарский деловой совет

Создан совместный Азербайджано-катарский деловой совет Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики подписало соглашение с Торгово-промышленной палатой Катара о создании совместного Азербайджано-катарского делового совета.
Бизнес
31 октября 2022 г. 10:30
Создан совместный Азербайджано-катарский деловой совет

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики подписало соглашение с Торгово-промышленной палатой Катара о создании совместного Азербайджано-катарского делового совета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Документ подписали в Катаре председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и член правления Палаты Али бин Абдуллатиф-аль-Меснед.

Деловой совет станет платформой для обсуждения будущих направлений экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, а также поощрения связей между предпринимателями. Совет будет поддерживать инициативы предпринимателей в целях дальнейшего развития торгово-экономических связей, содействовать установлению прямых связей между предприятиями, в том числе МСП, организовывать взаимные визиты, встречи предпринимателей, совместные семинары и круглые столы.

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