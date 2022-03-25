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Состояние богатейших россиян увеличилось почти на 3 млрд долларов

Состояние богатейших россиян увеличилось почти на 3 млрд долларов Состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 2,7 млрд долларов США после возобновления торгов на Мосбирже 24 марта.
Бизнес
25 марта 2022 г. 09:25
Состояние богатейших россиян увеличилось почти на 3 млрд долларов

Состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 2,7 млрд долларов США после возобновления торгов на Мосбирже 24 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным Bloomberg Billionaires Index, увеличить свое состояние после открытия торгов смогли 10 российских бизнесменов. В частности, основной акционер инвестиционной компании "Волга груп" Геннадий Тимченко, ранее попавший в санкционные списки Евросоюза, США и Великобритании, а также председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон увеличили свой капитал более чем на 1 млрд долларов. Президент "Норникеля" Владимир Потанин, по данным агентства, остается богатейшим человеком России с общем капиталом 26,3 млрд долларов.

Информационное агентство Блумберг с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

24 марта 2022 года на фондовом рынке Московской биржи возобновились торги акциями после месячной приостановки (ранее на этой неделе открылись торги ОФЗ). Торги проводились 33 акциями российских эмитентов, входящими в Индекс Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгового дня вырос на 4,4% и составил 2578,5 пункта по сравнению с закрытием торгов 25 февраля 2022 года. Большинство акций показали положительную динамику цен. Совокупный объем торгов акциями составил 108,6 млрд рублей, в том числе в рамках аукциона открытия - 3,6 млрд рублей, аукциона закрытия - 2,1 млрд рублей.

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Версия на английском языке Wealth of richest Russians grows almost $3B

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