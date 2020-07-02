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Состояние богатейшего человека мира Безоса обновило рекорд

Состояние богатейшего человека мира Безоса обновило рекорд Новый рекорд стал возможным благодаря скачку стоимости акций Amazon — по итогам среды она выросла на 4,4%, до рекордных 2 878,7 доллара США за штуку
Бизнес
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2 июля 2020 г. 11:13
Состояние богатейшего человека мира Безоса обновило рекорд

Состояние богатейшего человека мира — главы компании Amazon — Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 млрд долларов  США.

Как передает Report, об  этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Таким образом, был обновлен предыдущий рекорд, достигнутый 4 сентября 2018 года — тогда богатство Безоса насчитывало 167,7 млрд долларов США.

Агентство отмечает, что новый рекорд стал возможным благодаря скачку стоимости акций Amazon — по итогам среды она выросла на 4,4%, до рекордных 2 878,7 доллара США за штуку.

За первое полугодие благосостояние Безоса выросло на 56,7 млрд долларов США, и данная ситуация, как пишет агентство, «подчеркивает растущий разрыв в благосостоянии людей в США во время худшего экономического спада со времен Великой депрессии».

В мае консалтинговая компания для малого бизнеса Comparisun опубликовала свой прогноз, согласно которому Безос имеет все шансы стать первым, чье состояние превысит один триллион долларов США, уже в 2026 году. По данным журнала Forbes, опубликованным в начале апреля, Безос третий год подряд остается богатейшим человеком мира.

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