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Состояние Безоса после ухода с поста гендиректора Amazon увеличилось

Состояние Безоса после ухода с поста гендиректора Amazon увеличилось Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса за неделю после ухода с поста генерального директора компании возросло почти на 11 млрд долларов США.
Бизнес
11 июля 2021 г. 06:50
Состояние Безоса после ухода с поста гендиректора Amazon увеличилось
Джефф Безос

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса за неделю после ухода с поста генерального директора компании возросло почти на 11 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу журнал Forbes.

По его сведениям, с 5 июля, когда пост гендиректора занял бывший глава облачного сервиса Amazon Web Services Энди Джесси, благодаря росту акций Amazon состояние Безоса увеличилось на 10,6 млрд долларов США и теперь оценивается в 212,4 млрд долларов США. Этому поспособствовала новость о том, что Министерство обороны США отказалось от контракта по предоставлению услуг в области облачных вычислений на сумму 10 млрд долларов США. Ранее ожидалось, что он будет представлен американской корпорации Microsoft, это решение представители Amazon пытались оспорить в судебном порядке.

Как отмечает издание, Безос всю неделю провел в Сан-Вэлли в штате Айдахо - горнолыжном курорте, где проводилась ежегодная конференция инвестиционного банка Allen & Co, известная как "летний лагерь для миллиардеров". В этот раз мероприятие собрало по меньшей мере 25 миллиардеров, общее состояние которых оценивается в 825 млрд долларов США.

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