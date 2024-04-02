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Состоялось 4-е заседание комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом

Состоялось 4-е заседание комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом В Баку состоялось 4-е заседание комиссии по сотрудничеству в экономико-гуманитарной сфере между Азербайджаном и городом Санкт-Петербург (Россия).
Бизнес
2 апреля 2024 г. 16:26
Состоялось 4-е заседание комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом

В Баку состоялось 4-е заседание комиссии по сотрудничеству в экономико-гуманитарной сфере между Азербайджаном и городом Санкт-Петербург (Россия).

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

По словам министра, в рамках заседания был подписан план мероприятий по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы. Подписание данного документа поспособствует укреплению партнерства и окажет поддержку реализации совместных проектов, добавил Джаббаров.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts 4th session of Azerbaijan-Saint Petersburg Intergovernmental Commission
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Sankt-Peterburq Hökumətlərarası Komissiyasının 4-cü iclası olub

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