Состоялось 4-е заседание комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом

В Баку состоялось 4-е заседание комиссии по сотрудничеству в экономико-гуманитарной сфере между Азербайджаном и городом Санкт-Петербург (Россия).

В Баку состоялось 4-е заседание комиссии по сотрудничеству в экономико-гуманитарной сфере между Азербайджаном и городом Санкт-Петербург (Россия).

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

По словам министра, в рамках заседания был подписан план мероприятий по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы. Подписание данного документа поспособствует укреплению партнерства и окажет поддержку реализации совместных проектов, добавил Джаббаров.