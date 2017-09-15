Со следующего года авиакомпания Etihad Airways откроет авиарейс в Азербайджан

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Министр экономики Шахин Мустафаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Азербайджане Мохамедом Хамелем Аль Губаиси.

Как сообщили Report в министерстве экономики, на встрече министр отметил, что политические отношения между Азербайджаном и ОАЭ и взаимные визиты на высоком уровне создают благоприятную почву для успешного развития экономического сотрудничества между двумя странами.

Отмечено, что Азербайджан придает большое значение расширению экономического сотрудничества с ОАЭ. В ОАЭ уже назначен торговый представитель Азербайджана. В эту страну была направлена экспортная миссия для продвижения азербайджанской продукции. Отечественные товары, представленные на едином стенде выставки продуктов питания Gulfood 2017 в Дубае, вызвали большой интерес со стороны бизнесменов, начался их экспорт на зарубежные рынки. За последние два года количество туристов из ОАЭ увеличилось в 30 раз. В ходе встречи Ш.Мустафаев отметил большой потенциал развития сотрудничества и подчеркнул возможность расширения связей в различных сферах за счет эффективного использования существующих возможностей.

М.Х.Аль Губаиси отметил успешное развитие отношений с Азербайджаном и подчеркнул заинтересованность своей страны в развитии сотрудничества с Азербайджаном. Посол отметил, что авиакомпания Etihad Airways начнет полеты в Азербайджан с 2018 года.

На встрече основное внимание было уделено расширению экспорта азербайджанской продукции в ОАЭ, сотрудничеству в области финансов, образования, инвестициям в индустриальные парки и зоны, организации инвестиционного форума в Абу-Даби, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.