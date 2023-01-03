О нас

СМИ: Tesla выпустила на рынок меньше автомобилей, чем прогнозировалось

СМИ: Tesla выпустила на рынок меньше автомобилей, чем прогнозировалось Компания Tesla Inc. выпустила на рынок меньше автомобилей, чем ожидалось аналитиками в прошлом квартале.
Бизнес
3 января 2023 г. 17:35
СМИ: Tesla выпустила на рынок меньше автомобилей, чем прогнозировалось

Компания Tesla Inc. выпустила на рынок меньше автомобилей, чем ожидалось аналитиками в прошлом квартале.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом пишет Bloomberg.

За последние три месяца компания доставила покупателям 405 278 автомобилей, что ниже средней оценки в 420 760 автомобилей.

Несмотря на то, что компания открыла два новых сборочных завода в прошлом году, она все еще не достигла своей цели по расширению поставок на 50%.

После того как исполнительный директор компании Илон Маск предсказал "эпическое" завершение года, Tesla продолжила снижать цены и производство автомобилей в Китае, а затем предложила скидки в размере 7 500 тыс. долларов в США.

Опасения по поводу роста процентных ставок, инфляции и других экономических факторов, а также беспокойства в связи с выходками Маска в Твиттере, которым он владеет с октября 2022 года, привели к тому, что акции Tesla упали на 37% в декабре и на 65% в прошлом году.

"Мы считаем, что Tesla придется либо снизить целевые показатели роста производства (и позволить своим заводам работать ниже уровня загрузки), либо сохранить и, возможно, увеличить недавнее снижение цен по всему миру, оказывая давление на маржу", - написал в своем отчете Тони Сакконаги, аналитик Bernstein.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Tesla delivers to market fewer cars than expected

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
На юго-востоке Турции в ДТП с микроавтобусом погибли 6 человек
На юго-востоке Турции в ДТП с микроавтобусом погибли 6 человек
2 января 2023 г. 11:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi