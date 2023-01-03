СМИ: Tesla выпустила на рынок меньше автомобилей, чем прогнозировалось

Компания Tesla Inc. выпустила на рынок меньше автомобилей, чем ожидалось аналитиками в прошлом квартале.

Компания Tesla Inc. выпустила на рынок меньше автомобилей, чем ожидалось аналитиками в прошлом квартале.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом пишет Bloomberg.

За последние три месяца компания доставила покупателям 405 278 автомобилей, что ниже средней оценки в 420 760 автомобилей.

Несмотря на то, что компания открыла два новых сборочных завода в прошлом году, она все еще не достигла своей цели по расширению поставок на 50%.

После того как исполнительный директор компании Илон Маск предсказал "эпическое" завершение года, Tesla продолжила снижать цены и производство автомобилей в Китае, а затем предложила скидки в размере 7 500 тыс. долларов в США.

Опасения по поводу роста процентных ставок, инфляции и других экономических факторов, а также беспокойства в связи с выходками Маска в Твиттере, которым он владеет с октября 2022 года, привели к тому, что акции Tesla упали на 37% в декабре и на 65% в прошлом году.

"Мы считаем, что Tesla придется либо снизить целевые показатели роста производства (и позволить своим заводам работать ниже уровня загрузки), либо сохранить и, возможно, увеличить недавнее снижение цен по всему миру, оказывая давление на маржу", - написал в своем отчете Тони Сакконаги, аналитик Bernstein.