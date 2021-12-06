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Спецпредставитель президента: В Карабахе необходимо возродить экономику

Спецпредставитель президента: В Карабахе необходимо возродить экономику "Научно-практическая конференция на тему "Возможности инновационного экономического развития освобожденных территорий", которая проходит сегодня в Шамахе, является логическим продолжением конференции в Агдаме".
Бизнес
6 декабря 2021 г. 14:29
Спецпредставитель президента: В Карабахе необходимо возродить экономику

"Научно-практическая конференция на тему "Возможности инновационного экономического развития освобожденных территорий", которая проходит сегодня в Шамахе, является логическим продолжением конференции в Агдаме".

Как сообщает Report, об этом заявил на конференции специальный представитель президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

По его словам, первая научно-практическая конференция по освобожденным территориям прошла в Карабахе: "В Карабахе необходимо обеспечить возродить экономику, это главная задача, стоящая перед нами".

Э.Гусейнов отметил, что следующая подобная научно-практическая конференция может состояться в Физули.

Напомним, что конференция в Шамахе была организована при поддержке Министерства экономики, Института экономики НАНА, Университета ADA.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağın iqtisadi imkanlarına həsr olunan növbəti konfransın yeri məlum olub

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