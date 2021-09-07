Швеция хочет повысить налог на «нефтяные» авто, стимулировать покупку электромобилей

В правительстве Швеции предложили повысить налоги на новые бензиновые и дизельные автомобили.

В правительстве Швеции предложили повысить налоги на новые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

Как передает Report, об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление министра окружающей среды Пера Болунда.

«Я очень хорошо понимаю тех, кто считает, что это дорого. В то же время мы видим, что влияние человеческой деятельности на климат все более заметно. Если в этой ситуации ничего не делать и продолжать пользоваться ископаемым топливом — это не устойчивое решение для будущего», — отметил Болунд.

Одновременно планируется увеличить премии на приобретение электромобилей.

В новый бюджет закладывают также стимулы за использование велосипедов — компаниям, которые предоставляют велосипеды своим работникам, обещают налоговые льготы.

Правительство также планирует инвестировать в железнодорожную инфраструктуру около 1 млрд шведских крон (120 млн долларов США), что называют крупнейшей инвестицией подобного рода.

В ходе опроса, проведенного британской аудиторско-консалтинговой компанией Ernst & Young, было установлено, что 48% шведов видят электромобиль своим следующим транспортным средством. Средний показатель по Европе составил 41%.