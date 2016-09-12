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    Сеть маркетов Rahat приступила к скидочной акции по случаю Гурбан байрамы

    Килограмм живого веса жертвенных животных будет предложен за 3,99 AZN

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Одна из крупнейших сетей маркетов Азербайджана Rahat сердечно поздравляет азербайджанский народ по случаю праздника Гурбан байрамы и в связи с этим приступает к ряду акций.

    Акция под названием "Qurbanınızı "Rahat"danalın" преследует цель предложить людям жертвенных животных по более низкой цене, и помочь с забоем.

    В праздничные дни - 12 и 13 сентября продажа жертвенных животных запланирована в 4 филиалах сети маркетов и 1 кг живого веса будет предложен за 3,99 AZN.

    Отметим, что забой животных осуществляется бесплатно.

    В ходе акции всем нуждающимся бесплатно будет роздан хлеб. Данная акция распространяется на все филиалы маркетов Rahat.

    Кроме того, сеть маркетов Rahat предлагает значительные скидки на фрукты и овощи, акция будет продолжительной.

    Забой жертвенных животных организован в следующих филиалах сети маркетов Rahat:

    Мардакянское шоссе, улица Гала, 15

    Поселок Сабунчи одноименного района, улица А.Мамедалиева, 12

    Сумгайытское шоссе, 3 км (рядом с заправочной станцией Lukoil)

    Город Мингечевир, улица М.Магомаева, 16/1

    В ближайшем будущем в сети маркетов Rahat предусматривается еще одна акция под названием "Xalq günü".

    В рамках акции раз в неделю товары будут предложены покупателям с большой скидкой.

    Подобные акции будут периодическими и продолжительными.

    "Наша цель заключается в том, чтобы показать, что мы постоянно находимся рядом с нашими клиентами. Это является для нас одним из наиболее приоритетных вопросов", - заявил официальный представитель компании касательно акций.

    Для более подробной информации можно обратиться на "горячую линию" *5551 или же страницу Rahat в facebook.

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