Сеть маркетов Rahat приступила к скидочной акции по случаю Гурбан байрамы

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Одна из крупнейших сетей маркетов Азербайджана Rahat сердечно поздравляет азербайджанский народ по случаю праздника Гурбан байрамы и в связи с этим приступает к ряду акций.

Акция под названием "Qurbanınızı "Rahat"danalın" преследует цель предложить людям жертвенных животных по более низкой цене, и помочь с забоем.

В праздничные дни - 12 и 13 сентября продажа жертвенных животных запланирована в 4 филиалах сети маркетов и 1 кг живого веса будет предложен за 3,99 AZN.

Отметим, что забой животных осуществляется бесплатно.

В ходе акции всем нуждающимся бесплатно будет роздан хлеб. Данная акция распространяется на все филиалы маркетов Rahat.

Кроме того, сеть маркетов Rahat предлагает значительные скидки на фрукты и овощи, акция будет продолжительной.

Забой жертвенных животных организован в следующих филиалах сети маркетов Rahat:

Мардакянское шоссе, улица Гала, 15

Поселок Сабунчи одноименного района, улица А.Мамедалиева, 12

Сумгайытское шоссе, 3 км (рядом с заправочной станцией Lukoil)

Город Мингечевир, улица М.Магомаева, 16/1

В ближайшем будущем в сети маркетов Rahat предусматривается еще одна акция под названием "Xalq günü".

В рамках акции раз в неделю товары будут предложены покупателям с большой скидкой.

Подобные акции будут периодическими и продолжительными.

"Наша цель заключается в том, чтобы показать, что мы постоянно находимся рядом с нашими клиентами. Это является для нас одним из наиболее приоритетных вопросов", - заявил официальный представитель компании касательно акций.

Для более подробной информации можно обратиться на "горячую линию" *5551 или же страницу Rahat в facebook.