Сеть маркетов Rahat приступила к скидочной акции по случаю Гурбан байрамы

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Одна из крупнейших сетей маркетов Азербайджана Rahat сердечно поздравляет азербайджанский народ по случаю праздника Гурбан байрамы и в связи с этим приступает к ряду акций.
Акция под названием "Qurbanınızı "Rahat"danalın" преследует цель предложить людям жертвенных животных по более низкой цене, и помочь с забоем.
В праздничные дни - 12 и 13 сентября продажа жертвенных животных запланирована в 4 филиалах сети маркетов и 1 кг живого веса будет предложен за 3,99 AZN.
Отметим, что забой животных осуществляется бесплатно.
В ходе акции всем нуждающимся бесплатно будет роздан хлеб. Данная акция распространяется на все филиалы маркетов Rahat.
Кроме того, сеть маркетов Rahat предлагает значительные скидки на фрукты и овощи, акция будет продолжительной.
Забой жертвенных животных организован в следующих филиалах сети маркетов Rahat:
Мардакянское шоссе, улица Гала, 15
Поселок Сабунчи одноименного района, улица А.Мамедалиева, 12
Сумгайытское шоссе, 3 км (рядом с заправочной станцией Lukoil)
Город Мингечевир, улица М.Магомаева, 16/1
В ближайшем будущем в сети маркетов Rahat предусматривается еще одна акция под названием "Xalq günü".
В рамках акции раз в неделю товары будут предложены покупателям с большой скидкой.
Подобные акции будут периодическими и продолжительными.
"Наша цель заключается в том, чтобы показать, что мы постоянно находимся рядом с нашими клиентами. Это является для нас одним из наиболее приоритетных вопросов", - заявил официальный представитель компании касательно акций.
Для более подробной информации можно обратиться на "горячую линию" *5551 или же страницу Rahat в facebook.
News DepartmentАвтор новости
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