Цивкач: Азербайджан входит в топ-25 стран-инвесторов украинской экономики

Интервью Report c исполнительным директором правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций Украины UkraineInvest Сергеем Цивкачом

Интервью Report c исполнительным директором правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций Украины UkraineInvest Сергеем Цивкачом

- Что делает возглавляемая Вами команда для привлечения иностранных инвесторов в экономику Украины?

- UkraineInvest – это государственный Офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения инвестиций и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине. Наша команда предоставляет услуги в формате "единого окна", а именно: мы поддерживаем эффективный диалог между правительством и бизнес-сообществом, предоставляем поддержку потенциальным инвесторам и качественные услуги по сопровождению существующих инвесторов, оказываем содействие и консультации в решении вопросов, возникающих при разработке и реализации их инвестиционных проектов в Украине. Кроме того, мы постоянно стремимся улучшить инвестиционный климат в Украине, разрабатывая предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты.

- Сколько инвесторов Вы привлекли в страну за время вашей деятельности? Каковы были результаты за последний год?

- За время своего существования, с 2016 года, в UkraineInvest обратилось за поддержкой более 150 иностранных компаний. Нам удалось помочь разблокировать более 4 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций и предоставить больше 5 000 консультаций.

Этот год, несмотря на коронавирусной кризис, был довольно продуктивным с точки зрения развития инвестиционного рынка в Украине, и UkraineInvest удалось достичь значительных результатов. После принятия Закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине" мы видим, как увеличивается заинтересованность инвесторов. Так, в дополнение к нашей постоянной работы, за последние полгода в UkraineInvest уже поступило 27 потенциальных заявок от инвесторов на общую сумму более 2 млрд долларов США. Среди заинтересованных инвесторов – представители бизнеса из Украины, Швейцарии, Мексики, Китая, Турции, Кипра, Польши, Ирландии.

Отмечу, что отрасли, в которых планируется реализация проектов со значительными инвестициями не ограничиваются только агропереработкой и достаточно диверсифицированы. В частности, есть запросы в сфере логистики, туризма, перерабатывающей промышленности.

За этот год мы предоставили около 2 500 консультаций потенциальным инвесторам и другим заинтересованным сторонам по вопросам реализации инвестпроектов в Украине, провели более 400 встреч, видео- и аудио-конференций с потенциальными новыми и теми инвесторами, которые планируют расширение своего бизнеса в Украине.

Эффективность нашей работы также была доказана тем, что UkraineInvest вошел в тройку лучших национальных инвестиционных агентств из 23 стран Центральной и Восточной Европы. Новостная платформа из Лондона Emerging Europe ежегодно оценивает национальные агентства по привлечению инвестиций. В этом году, UkraineInvest повысил результат на две позиции по сравнению с 2020 годом. По показателю "верность информации" UkraineInvest занял 2-ое место, а по показателю "онлайн-присутствие и удобство использования" – мы поделили 2-ое место вместе с Грузией и Эстонией.

- Какие основные преимущества дает Закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине"?

- Среди основных инвестиционных стимулов, которые предусматривает Закон: освобождение от уплаты налогов и пошлины, строительство объектов инфраструктуры за счет средств государственного и местных бюджетов, упрощение процедуры предоставления земельных участков. При инвестировании более 20 млн евро и создания от 80 рабочих мест, инвесторы смогут получить поддержку от государства, которая будет составлять до 30% от вложенных инвестиций. В рамках Закона UkraineInvest помогает инвесторам и предоставляет организационно-консультационную поддержку на всех этапах подготовки и реализации инвестиционного проекта.

Правительство уже приняло все необходимые подзаконные акты для практической реализации закона, и потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки. С этого момента Министерство экономики Украины как уполномоченный орган будет иметь два месяца, чтобы оценить допустимость предоставления государственной поддержки конкретным инвестпроектам. Выводы по этому направят в Кабинет министров, который в течение месяца должен согласовать идею и заключить инвестиционный договор.

- Как Вы оцениваете развитие отношений между Украиной и Азербайджаном в сфере инвестиций?

- Азербайджан является одним из ключевых экономических и стратегических партнеров Украины, и входит в топ-25 стран-инвесторов украинской экономики (накопленные прямые инвестиции по состоянию на первый квартал 2021 года составляют 172.4 млн долларов США). В Украине действует более 140 компаний с азербайджанским капиталом. В отраслевой структуре азербайджанских инвестиций преобладают торговля и ремонт автотранспорта, а также промышленность.

UkraineInvest активно развивает сотрудничество с бизнес-сообществом Азербайджана. Так, например, в августе этого года UkraineInvest и Украинско-Азербайджанская Бизнес Ассоциация "Терезы" подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на активное взаимодействие по привлечению инвестиций в Украину. Меморандум, прежде всего, призван углубить сотрудничество для обмена актуальной информацией и передовым опытом по привлечению прямых инвестиций.

- Могли бы Вы назвать основные преимущества Украины для инвестирования?

- Конкурентными преимуществами Украины являются развитая производственная база, большое количество «brownfield» и «greenfield» объектов, квалифицированная рабочая сила, удачное географическое расположение и близость к рынкам ЕС.

Наше правительство активно работает и уже сделало немало для улучшения инвестиционного климата в стране. Крупнейшими достижениями 2020 года стали: начало постепенной реформы системы оборота сельскохозяйственных земель, проведение прозрачных аукционов по приватизации госимущества, первые значительные концессионные соглашения (например, катарская компания QTerminals и украинский морской порт Ольвия заключили соглашение на 126,8 млн долларов США), начало масштабной цифровизации государственных услуг, принятие закона о Бюро экономической безопасности Украины и др.

Кроме того, Украина имеет ряд преимуществ для того, чтобы стать производственным хабом Европы. Наша команда разработала программу “Make in UA”, и скоро мы будем публично ее презентовать. По подсчетам UkraineInvest, благодаря релокакции производств, а именно регионализации европейских компаний, Украина может привлечь от 550 до 1 млрд долларов США в год.

Ориентируясь на товарную структуру азиатского экспорта в страны ЕС, мы определили наиболее привлекательные отрасли для осуществления релокации, среди которых: электроника и техника, транспортные средства, химическая промышленность, металлообработка и легкая промышленность.

- Существуют ли эффективные инструменты для привлечения инвестиций в Украину?

- Для привлечения иностранных инвестиций в Украину UkraineInvest применяет все имеющиеся возможности и механизмы. Например, мы разрабатываем сотрудничество с МИД, украинской диаспорой и иностранными бизнес-ассоциациями для обеспечения представительства UkraineInvest в мире и информирования потенциальных инвесторов об инвест-возможностях в Украине. Не менее важным инструментом для оказания инвестиционной поддержки в Украине также является деятельность специализированных бизнес-ассоциаций, например таких, как Украинско-Азербайджанская Бизнес Ассоциация «Терезы».

UkraineInvest организовывает и принимает активное участие в международных форумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях, целью которых является информирование иностранных партнеров об инвестиционном потенциале Украины. В частности, в этом году по инициативе UkraineInvest была начата серия международных конференций UkraineInvest Talks, которые уже прошли в Киеве, Днепре, Вильнюсе, Виннице и Ровно, собрав более 11 тысяч онлайн и офлайн участников из более чем 80 стран мира.