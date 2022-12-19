Саудовская Аравия готова трудоустроить до 20 тысяч человек из Азербайджана

Саудовская Аравия до 2030 года готова трудоустроить до 20 000 человек из Азербайджана.

Саудовская Аравия до 2030 года готова трудоустроить до 20 000 человек из Азербайджана.

Как передает Report, это предусмотрено в подписанном сегодня в Баку в рамках бизнес-форума Меморандума о взаимопонимании между саудовской компанией ARCO for human resources и Агентством занятости Азербайджана (HR Cell).

Цель состоит в том, чтобы привлечь рабочую силу из Азербайджана в сектор домашнего труда и бизнес-сектор для осуществления различных видов деятельности. При этом месячная заработная плата начинается с 850 долларов США в период трудового договора - 24 месяца, в дополнение к рекрутинговым сборам (500 долларов).

"В целях роста рынка трудовых ресурсов Саудовской Аравии и высокого спроса для удовлетворения потребностей рынка в соответствии с требованиями реализации «Видения Королевства 2030» будут привлекаться квалифицированные человеческие ресурсы в сектор домашнего труда и бизнес сектор. На рынке Саудовской Аравии есть рабочие места всех видов деятельности и профессий, и возможности трудоустройства азербайджанских граждан в Королевстве Саудовская Аравия способствуют укреплению отношений двух стран и отношений стратегического сотрудничества", - говорится в меморандуме.