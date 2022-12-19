Саудовская Аравия готова трудоустроить до 20 тысяч человек из Азербайджана

Саудовская Аравия до 2030 года готова трудоустроить до 20 000 человек из Азербайджана.
Как передает Report, это предусмотрено в подписанном сегодня в Баку в рамках бизнес-форума Меморандума о взаимопонимании между саудовской компанией ARCO for human resources и Агентством занятости Азербайджана (HR Cell).
Цель состоит в том, чтобы привлечь рабочую силу из Азербайджана в сектор домашнего труда и бизнес-сектор для осуществления различных видов деятельности. При этом месячная заработная плата начинается с 850 долларов США в период трудового договора - 24 месяца, в дополнение к рекрутинговым сборам (500 долларов).
"В целях роста рынка трудовых ресурсов Саудовской Аравии и высокого спроса для удовлетворения потребностей рынка в соответствии с требованиями реализации «Видения Королевства 2030» будут привлекаться квалифицированные человеческие ресурсы в сектор домашнего труда и бизнес сектор. На рынке Саудовской Аравии есть рабочие места всех видов деятельности и профессий, и возможности трудоустройства азербайджанских граждан в Королевстве Саудовская Аравия способствуют укреплению отношений двух стран и отношений стратегического сотрудничества", - говорится в меморандуме.