Самир Шарифов: Все инвестиции в Азербайджан будут надежно защищены

Азербайджан является стабильной и надежной страной для инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Самир Шарифов на 1-м Азербайджанском Международном инвестиционном форуме (AIIF-2025) в Баку.

"Самым важным условием для любых инвестиций является политическая стабильность и предсказуемая среда. Азербайджан обладает сильной финансовой базой, макроэкономической и макрофинансовой стабильностью, благоприятной бизнес-средой", - отметил он.

Вице-премьер также напомнил об оценках международных рейтинговых агентств: "Результаты опроса Всемирного банка "Business Ready", а также решения ведущих международных кредитных рейтинговых агентств показывают, что позиция Азербайджана значительно улучшилась за последние годы. Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's повысили рейтинг нашей страны до инвестиционного уровня. Более того, оценка Moody's была проведена без запроса – то есть по их собственной инициативе".

Шарифов добавил, что Азербайджан вложил значительные средства в транспортную, портовую, железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, а также достиг значительного прогресса в направлении цифровой трансформации.

"Как председатель Комиссии по бизнес-среде при правительстве, я заверяю, что все инвестиции, направленные в нашу страну, будут защищены в дружественной и благоприятной среде", - сказал он.

Вице-премьер также призвал международных партнеров к совместному строительству будущего, где Азербайджан будет играть роль моста.